Onu, ‘l’Unifil costretto a interrompere i pattugliamenti’

agenzia

Missione conta circa 10.000 militari, un migliaio gli italiani

NAZIONI UNITE, 30 SET – Il portavoce dell’Onu ha dichiarato che l’Unifil, le forze di pace in Libano, sono state costrette a fermare le attività di pattugliamento. I peacekeeper dell’Onu in Libano “non sono in grado” di pattugliare il terreno, ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Stephane Dujarric. “I nostri caschi blu Unifil rimangono in posizione nell’area di responsabilità della missione, mentre l’intensità dei combattimenti impedisce i loro movimenti e la capacità di svolgere i compiti loro assegnati”, ha detto la portavoce in conferenza stampa. “Data l’intensità dei razzi, non sono in grado di effettuare pattugliamenti”, ha aggiunto riferendosi alla forza delle Nazioni Unite in Libano, che conta circa 10.000 uomini tra cui circa 1.000 soldati italiani.

