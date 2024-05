Onu: Mattarella, ‘da Italia sostegno finanziario e con risorse umane e sostegno per diritti’**

agenzia

New York, 7 mag. “La sensibilità della Repubblica Italiana a favore della pace, per la promozione della dignità umana e dei valori universali, si esprime nell’azione costante a sostegno dei dialoghi e dei processi di stabilizzazione post-conflitto, per i diritti dei giovani e delle donne –in particolare in quelle situazioni di più grave discriminazione -e non posso fare a meno di citare la condizione delle donne afghane e di quelle iraniane- e nel supporto alla campagna a favore dell’abolizione della pena di morte. Non meno significativo è il concorso in termini finanziari e di risorse umane ai programmi dell’Onu”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Assemblea generale dell’Onu.

