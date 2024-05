Onu: Mattarella, ‘da Italia sostegno per rinnovamento, dipende da tutti i 193 membri’

agenzia

New York, 7 mag. “L’Onu rappresenta la sola piattaforma in grado, se adeguatamente sostenuta dai suoi Paesi membri, di affrontare le sfide che minacciano la pace, la sicurezza e lo sviluppo. Vorrei sottolineare questo concetto: ‘adeguatamente sostenuta’, dato che le Nazioni unite vivono delle volontà politiche e dei contributi degli Stati che ne fanno parte. Ogni prospettiva di rilancio delle sue attività e dei suoi metodi di funzionamento non può dunque che partire dalle determinazioni individuali dei 193 Stati che ne fanno parte ad impegnarsi di più. Eppure a confermare il suo successo basterebbe questo numero che ho appena evocato: 193 membri. Furono 51 quelli che vi diedero vita”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu.

“La mia presenza in quest’Aula –che è chiamata a dettare l’agenda internazionale- intende riaffermare -ha assicurato il Capo dello Stato- la ferma volontà dell’Italia di continuare a sostenere l’Onu nel suo impegno per rinnovarsi e per rispondere alle nuove sfide del presente. Desidero esprimere riconoscenza per l’azione svolta dal Segretario generale nel promuovere un aggiornamento dell’agenda e la riforma del sistema. L’Italia sostiene pienamente le proposte avanzate tanto a livello di organizzazione, gestione e metodi di lavoro dell’Onu quanto riferite ai più ampi piani di intervento nei settori dello sviluppo, della pace e della sicurezza, come individuati nelle varie componenti della ‘Nostra agenda comune’ Un’Agenda elaborata proprio su sollecitazione della membership per rendere l’Onu più efficiente, responsabile e orientata ai risultati”.