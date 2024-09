agenzia

New York, 23 set. Il multilateralismo non deve tradursi “in un club nel quale incontrarsi per scrivere inutili documenti pieni di buoni propositi, ma il luogo nel luogo si devono fare i conti con l’urgenza delle decisioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al ‘Vertice del Futuro’ al Palazzo delle Nazioni Unite. (segue)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA