Onu: Meloni, ‘problemi sud sono anche del nord, serve nuovo modello cooperazione’

New York, 25 set. Adnkronos) – “I problemi del Sud Globale sono anche i problemi del Nord del mondo, e viceversa. Non esistono più blocchi omogenei, e l’interdipendenza dei nostri destini è un fatto. Per questo siamo chiamati a ragionare fuori dagli schemi che abbiamo conosciuto nel passato. La sfida è un cambio deciso di paradigma nei rapporti tra le Nazioni e nel funzionamento degli organismi multilaterali, l’obiettivo è costruire un modello di cooperazione completamente nuovo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.