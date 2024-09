Onu: Meloni, ‘riforma consiglio sicurezza per tutti, no a nuove gerarchie o a nazioni serie A e B’

agenzia

New York, 23 set. “Nessuno stato può efficacemente governare da solo le sfide di questo tempo, per questo l’Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e della sua istituzione più rappresentativa che sono le Nazioni Unite, il luogo dove ogni voce viene ascoltata, dove siamo chiamati a imparare a capirci e rispettarci. Ogni organizzazione è efficace se le sue regole sono giuste e condivise, per questo siamo convinti che qualsiasi revisione della governance, particolamente per quel che riguarda il Consiglio di sicurezza, non può prescindere dai principi di uguaglianza, democraticità e rappresentatività. La riforma ha un senso se viene fatta per tutti e non solamente per alcuni, non ci interessa creare nuove gerarchie e non crediamo che esistano nazioni di serie A e serie B: esistano le nazioni, con i cittadini che hanno tutti gli stessi diritti”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al ‘Vertice del Futuro’ al Palazzo delle Nazioni Unite.

