Onu: Meloni vede Erdogan, ‘impegno per integrità Ucraina, presto Business Forum Italia-Turchia’

New York, 24 set. Al centro del colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan -oggi a margine dei lavori dell’Unga- “oltre alla sempre più difficile situazione in Medio Oriente, il comune impegno a sostegno dell’integrità territoriale dell’Ucraina e per la ricerca di una pace giusta e duratura”.

Sul fronte bilaterale, “è stata ribadita la comune volontà di convocare al più presto un Vertice tra i due Governi e un “Business Forum” al fine di un ulteriore rafforzamento della relazione bilaterale”.

