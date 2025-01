Onu, ‘minacce Trump? Carta molto chiara su sovranita’

agenzia

'Abbiamo a che fare con un'amministrazione americana per volta'

NEW YORK, 08 GEN – “Abbiamo a che fare con un’amministrazione americana per volta. E la questione riguardo sovranita’ e integrita’ territoriale e’ ampiamente trattata nella Carta Onu che tutti gli stati membri hanno firmato”. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Stephane Dujarric, rispondendo ad una domanda dell’ANSA dopo che il presidente eletto Donald Trump ha ribadito il desiderio che gli Stati Uniti acquisiscano la Groenlandia e il Canale di Panama, e non ha escluso l’uso della forza militare o economica a questo proposito.

