Onu non partecipa distribuzione aiuti fondazione Usa a Gaza

agenzia

La Gaza humanitarian foundation

NEW YORK, 15 MAG – L’Onu non parteciperà alla distribuzione degli aiuti della nuova fondazione sostenuta dagli Usa a Gaza. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro. La Gaza humanitarian foundation (Ghf) è un fondo destinato a portare gli aiuti nella Striscia attraverso una struttura logistica indipendente e neutrale, illustrata ai membri del Consiglio di Sicurezza dall’inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff.

