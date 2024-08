Onu, ‘nostro veicolo umanitario colpito da Israele a Gaza’

agenzia

L'incidente non ha provocato vittime

NEW YORK, 28 AGO – L’Onu ha denunciato che un veicolo umanitario delle Nazioni Unite è stato colpito dal fuoco israeliano a Gaza. Il portavoce del segretario generale dell’Onu, Stéphane Dujarric, ha spiegato che un veicolo delle Nazioni Unite, parte di un convoglio umanitario coordinato con le autorità israeliane, è stato colpito ieri dallo Stato ebraico a Gaza e che l’incidente non ha provocato vittime. “La notte scorsa un veicolo umanitario dell’Onu chiaramente identificato, parte di un convoglio pienamente coordinato con le forze armate israeliane, è stato colpito 10 volte dal fuoco” dell’Idf, ha spiegato il portavoce, ritenendo che i due occupanti si siano salvati solo per il fatto che si trattava di un veicolo blindato.

