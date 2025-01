Onu, oltre 200mila rifugiati rientrati in Siria da caduta Assad

agenzia

Dati pubblicati da Grandi a vigilia visita nel Paese

GINEVRA, 18 GEN – Oltre 200mila rifugiati sono rientrati in Siria dopo la caduta di Bashar al-Assad all’inizio di dicembre, secondo quanto riferisce l’Onu alla vigilia della visita in Siria dell’Alto Commissario per i rifugiati, Filippo Grandi. Tra l’8 dicembre 2024 e il 16 gennaio 2025, circa 195.200 siriani hanno fatto ritorno nel loro Paese, secondo il tabellone dell’Unhcr pubblicato da Grandi su X. “Presto visiterò la Siria e i Paesi limitrofi, mentre l’Unhcr intensifica il suo sostegno ai rimpatriati e alle comunità ospitanti”, ha scritto. Centinaia di migliaia di siriani sono fuggiti dai bombardamenti israeliani in Libano e sono tornati nel loro Paese prima che una coalizione guidata dal gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham (Hts) costringesse Assad a fuggire, 13 anni dopo che la sanguinosa repressione delle manifestazioni anti-governative ha scatenato una guerra che ha causato più di 500.000 morti. Dal 2011, milioni di siriani sono fuggiti dalla guerra civile e dalla crisi economica e umanitaria per trovare rifugio nei Paesi vicini e oltre. La vicina Turchia, che condivide con la Siria un confine di oltre 900 km, ospita ancora circa 2,9 milioni di siriani fuggiti dal 2011.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA