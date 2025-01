Onu, operazioni ridotte dopo stop aiuti disposto da Trump

agenzia

Inviata e-mail a dipendenti. "Dobbiamo procedere con cautela"

ROMA, 29 GEN – Le agenzie delle Nazioni Unite hanno iniziato a ridurre le loro operazioni di aiuti dopo la sospensione di 90 giorni di tutti i sostegni esteri ordinata dall’amministrazione Trump. Lo riporta il Guardian. Secondo il quotidiano britannico Filippo Grandi, direttore dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), responsabile della fornitura di assistenza salvavita a 122 milioni di persone costrette a lasciare le proprie case in 136 Paesi, ha inviato un’e-mail notturna ai dipendenti ordinando un immediato giro di vite sulle spese. Tra i ‘tagli’ previsti ci sono il rinvio di 90 giorni nell’ordinazione di nuove forniture (fatta eccezione per le emergenze), il blocco delle assunzioni e dei contratti e l’interruzione di tutti i viaggi aerei internazionali. “Dobbiamo procedere con molta cautela – si legge nella e-mail – nelle prossime settimane per mitigare l’impatto di questa incertezza sui finanziamenti sui rifugiati e sugli sfollati, sulle nostre operazioni e sui nostri team. Questi passaggi ci aiuteranno a gestire le risorse mentre attraversiamo questo periodo difficile. Ciò che è chiaro è che più che mai dobbiamo continuare a dimostrare l’impatto e l’efficienza del nostro lavoro”.

