Onu, ‘preoccupa fondamentale cambio di direzione Usa’

agenzia

Turk: 'Sia a livello nazionale sia internazionale'

GINEVRA, 03 MAR – L’Onu ha espresso seria preoccupazione per il “cambiamento fondamentale” nella direzione presa dagli Stati Uniti, “sia a livello nazionale sia internazionale”: lo ha detto oggi il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk. “Le politiche volte a proteggere le persone dalla discriminazione sono ora etichettate come discriminatorie… La retorica divisiva viene utilizzata per distorcere, ingannare e polarizzare”, ha detto Turk al Consiglio per i diritti umani dell’organizzazione, condannando implicitamente il cambiamento visto da quando il presidente Trump è tornato al potere a gennaio, senza menzionarlo per nome.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA