Onu, raid Israele su ambulanze Gaza possibile crimine guerra

agenzia

'Deve essere condotta un'indagine indipendente'

NEW YORK, 03 APR – “Sono sconvolto dalle recenti uccisioni di 15 membri del personale medico e operatori umanitari a Gaza che sollevano ulteriori preoccupazioni sulla commissione di crimini di guerra da parte dell’esercito israeliano. Deve essere condotta un’indagine indipendente, rapida e approfondita sulle morti, e i responsabili di qualsiasi violazione del diritto internazionale devono essere ritenuti responsabili”. Lo ha detto l’Alto Commissario per i diritti umani, Volker Turk, in Consiglio di Sicurezza facendo riferimento al raid di Israele su un convoglio medico nella Striscia avvenuto alcuni giorni fa.

