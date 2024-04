Onu,fame a Gaza potrebbe equivalere a un crimine di guerra

agenzia

Turk alla Bbc: 'Plausibile caso che Israele usi fame come arma'

ROMA, 28 MAR – L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha affermato in un’intervista alla Bbc che Israele ha una responsabilità significativa sulla catastrofe umanitaria a Gaza e che esiste un caso “plausibile” secondo cui Israele stia usando la fame come arma di guerra a Gaza. Türk ha affermato che se l’intento fosse dimostrato, ciò equivarrebbe a un crimine di guerra.

