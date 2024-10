Open Arms: Arringa Bongiorno, ‘errore pm considerare solo interessi migranti’**

agenzia

Palermo, 18 ott. “Il ministro Salvini è stato sbeffeggiato per avere usato una parola desueta come ‘confini’. Vorrei ricordare che la parola tutela dei confini esiste. L’esigenza di tutelare gli stati non è inventata. L’errore di fondo dell’accusa è di considerare solo gli interessi dei migranti””. Lo ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno proseguendo, dopo una breve pausa, l’arringa difensiva al processo Open Arms.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA