Open Arms: Ascani (Pd), ‘basta vittimismo, Salvini si occupi di trasporti’

Roma, 17 set “Da due anni ogni mese ci ritroviamo a parlare dei problemi personali di un esponente di questo governo – Sangiuliano, Delmastro, Santanché, adesso di Salvini –, di complotti nazionali e internazionali contro un esecutivo al quale verrebbe impedito di fare il proprio lavoro. Un chiacchiericcio che serve a coprire i veri problemi”. Lo ha detto Anna Ascani, deputata dem e vicepresidente della Camera, a Agorà su RaiTre.