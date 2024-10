Open Arms: Bongiorno, ‘chiedo assoluzione per Salvini, senza confini regnerebbe il caos’**

agenzia

Palermo, 18 ott. “I confini, e lo dico convintamente contrariamente a quanto qualcuno pensa, lungi dall’essere strumenti di discriminazione, sono lo scudo della pace e se non ci fossero regnerebbe il caos. Chiedo per Matteo Salvini l’assoluzione perché il fatto non sussiste”. Così l’avvocata Giulia Bongiorno ha concluso il suo intervento dell’arringa difensiva al processo Open Arms.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA