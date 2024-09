Open Arms: Casarini, ‘per Salvini processo contro Italia? No processo contro chi la disonora’

agenzia

Palermo, 14 set. “Spero che oggi si parli di giustizia. Giustizia nei confronti dei più deboli, di donne, uomini e bambini. Giustizia per quello che sta accadendo nel Mediterraneo, con naufragi continui. Lager in Libia. Il nostro auspicio è che oggi venga scritta una pagina di giustizia”. A dirlo è Luca Casarini, capomissione della ong Mediterranea, arrivato nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove oggi prenderà il via la requisitoria del processo Open Arms al ministro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Parlando delle parole di Matteo Salvini secondo cui questo processo è “un attacco della sinistra” e che questo è un processo contro l’Italia, Casarini dice: “Penso che non sia un processo contro l’Italia ma un processo contro quello che disonora l’Italia”.

