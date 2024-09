agenzia

Roma, 16 set. “Schlein rimpiange i tempi di RaiPd24, quando i giornalisti andavano in onda con le magliette rosse per attaccare il ministro Salvini. È molto grave l’attacco del Pd alla libertà di informazione non allineata alla sinistra”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

