Open Arms: Foti, ‘da governo nessuna reazione scomposta’

Roma, 16 set. “Sulla difesa a Salvini da parte del governo non c’è alcuna reazione scomposta, come invece commenta oggi il presidente dell’Anm Santalucia. Noi abbiamo ben chiara la separazione dei poteri e la rispettiamo. Sappiamo bene che il potere legislativo spetta al Parlamento e quello giudiziario alla magistratura, e che vanno evitati gli sconfinamenti, che poi rendono difficile mantenere i poteri in equilibrio. Il punto è che una legge può essere interpretata da parte dei pm, ma non in modo tanto estensivo da stravolgerne il senso”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.