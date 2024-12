Open Arms: i Patriots for Europe a sostegno di Salvini

agenzia

Roma, 17 dic Oggi a Strasburgo gli eurodeputati dei Patrioti per l’Europa, terzo gruppo più grande del Parlamento europeo, hanno manifestato il proprio sostegno a Matteo Salvini in vista della sentenza del processo ‘Open arms’ attesa per il 20 dicembre.

Capitanati dal presidente del gruppo Jordan Bardella, leader del Rassemblement national, i deputati di tutti i partiti alleati della Lega in Europa hanno indossato la t-shirt “colpevole di aver difeso l’Italia” in occasione della riunione di gruppo, culminata con un lungo applauso di solidarietà al leader della Lega.

