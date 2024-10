Open Arms: Lega in piazza a Palermo per Matteo Salvini

agenzia

Valditara e Calderoli alla manifestazione per solidarietà

PALERMO, 18 OTT – È in corso in piazza Politeama a Palermo la manifestazione della Lega per solidarietà a Matteo Salvini, per il quale la Procura ha chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito 5 anni fa quando era ministro dell’Interno nel governo Conte 1 lo sbarco a 147 migranti soccorsi dalla Open Arms rimasti in mare per 19 giorni. In piazza ci sono al momento i ministri Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli oltre a parlamentari nazionali e regionali della Lega. Presenti anche alcuni cittadini militanti del Carroccio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA