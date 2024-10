Open arms: Lega prepara trasferta a Palermo, mission riempire p. Politeama, Vannacci in forse**

agenzia

Roma, 14 ott. La Lega si prepara alla trasferta a Palermo per far sentire la vicinanza del partito a Matteo Salvini, che rischia la condanna al processo Open Arms. In questi minuti nelle chat leghiste è arrivato il seguente messaggio: con oggetto “PER IMPEGNO A PALERMO”, tutto in maiuscolo si convocano i parlamentari. “Venerdì 18 ottobre Lega in piazza Politeama a Palermo per sostenere a gran voce Matteo Salvini, che sarà nell’aula bunker del Pagliarelli per il processo Open Arms. Appuntamento dalle 10″. Un appello accompagnato da una card con un Salvini serio che mostra in mano il volantino in stile western ‘most wanted’, già esibito a Pontida lo scorso 6 ottobre, dove il leader della Lega è timbrato ‘Colpevole’, per poi aggiungere il capo di imputazione: ‘per aver difeso l’Italia’”.

“Il 18 sarà il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno: i parlamentari della Lega, insieme a tanti cittadini, saranno in piazza per ribadire che difendere i confini non è reato”, si legge ancora nel messaggio watshapp. A rispondere presente saranno in tanti: attesi anche i ministri della Lega, da Giancarlo Giorgetti, titolare del Mef, al ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, al titolare dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Ma anche i capigruppo al Senato Massimiliano Romeo e quello della Camera, Riccardo Molinari.

Insieme a loro sono attesi in Piazza Politeama deputati e senatori (sono 65 alla Camera e 29 in Senato). Esentati solo gli eletti in campagna elettorale, in vista del voto delle prossime regionali in Liguria di fine ottobre e in Emilia-Romagna e in Umbria a metà novembre. In dubbio per ora la presenza dell’uomo nuovo del partito, il generale Roberto Vannacci che all’AdnKronos dice: “Sto pianificando, se posso sicuramente ci sarò”.

Venerdì 18, la senatrice Giulia Bongiorno, nella sua veste di avvocato, esporrà le sue conclusioni a difesa dell’ex ministro dell’Interno. Una arringa attesa, dopo che la Procura di Palermo ha chiesto sei anni di carcere per Salvini, contestandogli i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio, per lo stop allo sbarco dei migranti dell’agosto del 2019 bloccati per alcuni giorni a poca distanza dalle coste siciliane. Salvini, da mesi, ha deciso di affrontare a testa alta il giudizio, a Pontida ha detto di essere pronto a tutto: “Anche se la giustizia deciderà di condannarmi, io varcherei il carcere a testa alta” perché “processano una persona che ha fatto il suo dovere, ma non possono fermare un popolo”.

Tornando al 18, come ribadito già nell’ultimo Consiglio Federale del partito, tenutosi alla Camera mercoledì 9 settembre, tutti i parlamentari sono ‘convocati’ a Palermo. Una scelta, quella di ‘sfidare’ i giudici siciliani, che nel partito -naturalmente coeso nella difesa del leader- ha visto più di qualcuno storcere il naso, per il timore di un effetto boomerang. Innanzitutto molti hanno ricordato quanto avvenne a Milano, l’11 marzo del 2013, quando circa 150 parlamentari del Popolo delle Libertà inscenarono la protesta al palazzo di Giustizia, dove si celebrava il processo Ruby.

Si ritrovarono in tanti sulle scalinate del palazzo di Giustizia, guidati dall’allora delfino di Berlusconi, Angelino Alfano, che parlò di emergenza democratica, appellandosi al Capo dello Stato del tempo Giorgio Napolitano. Ne nacque però una contrapposizione frontale -tra magistratura e Fi- che per molti portò ad un accanimento successivo contro lo stesso Berlusconi. Con ricadute negative anche nell’opinione pubblica.