Open Arms: legale Salvini, ‘requisitoria contraddittoria, su banco imputati linea politica’

Palermo, 14 set. “E’ una requisitoria un po’ contraddittoria, direi, perché la premessa è ‘non stiamo processando il governo’ poi, però, finora ha detto che il decreto sicurezza bis ‘è in contrasto con la Costituzione’ e che ‘non è accettabile prima redistribuire e poi sbarcare’. E che ‘il tavolo tecnico è un tavolo che ribaltava dei principi fondamentali’. Per ora sta parlando di linee di governo che lui contesta. Quindi , non c’è una condotta di Salvini sul banco degli imputati ma sul banco degli imputati c’è una linea politica’. Lo ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno, legale del ministro Matteo Salvini, durante una pausa della requisitoria del processo Open Arms che vede imputato Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuti di atti d’ufficio.

