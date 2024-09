Open Arms: Memoria pm, ‘a Salvini nota situazione ingestibile, naufraghi prostrati’

agenzia

Palermo, 16 set. “Che la situazione a bordo della Open Arms fosse sempre più ingestibile era certamente noto all’imputato” Matteo Salvini “anche in considerazione delle continue e-mail inoltrate da Imrcc Roma al Viminale (e portate pressoché in tempo reale all’attenzione del Ministro dell’Interno), con cui il comandante Creus e la capo missione Montes chiedevano l’indicazione urgente di un POS a fronte del peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie e, soprattutto, delle condizioni di salute psico-fisica dei migranti, sempre più provati e pronti a gettarsi in acqua, in preda alla disperazione, per raggiungere a nuoto Lampedusa”. E’ quanto si legge nella memoria della Procura di Palermo depositata in cancelleria dopo la richiesta a sei anni di carcere per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “Lo stato di prostrazione, fisica e psichica, dei naufraghi soccorsi dalla Open Arms, era anche accertato dalle relazioni redatte dai vari medici saliti a bordo, dallo psicologo di Emergency, dal personale dell’USMAF e del CISOM, tutte puntualmente trasmesse da IMRCC al Gabinetto del Ministro dell’Interno”, dicono i pm.

