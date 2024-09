Open Arms: Memoria Pm, ‘Capitaneria porto stretta in morsa tra salvataggio e governo’**

agenzia

Palermo, 16 set. “Particolarmente eloquente è lo stato di enorme difficoltà della Capitaneria di Porto che si ritrovò stretta nella morsa tra il dovere di salvare le vite in mare e quello di rispettare il diniego ministeriale del POS”. E’ quanto si legge nella memoria della Procura di Palermo depositata in cancelleria dopo la richiesta di condanna a sei anni per il ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, nell’agosto 2019, l’attracco della ong spagnola Open Arms.

“Invero, a fronte del peggioramento delle condizioni meteo-marine del 14 agosto 2019 e pur mai avendo formalmente assunto il coordinamento delle operazioni di salvataggio, essa dovette e volle consentire il ridosso della Open Arms (già legittimamente giunta in acque nazionali) presso le coste di Lampedusa quale ormai “unica condizione di sicurezza per evitare tragedie”, e ciò perché, nonostante la estrema pericolosità delle situazione quel POS continuava a non essere indicato- si legge nella memoria- E, data la drammaticità della situazione, IMRCC Roma dovette sottolineare, nel trasmettere al Ministero dell’Interno la richiesta di POS, (ri)avanzata da Open Arms, che “per quanto attiene questo IMRCC non vi sono impedimenti di sorta, si prega di far conoscere con ogni ulteriore cortese urgenza gli intendimenti di codesto NCC in merito alla questione in parola” per evidenziare che non si poteva continuare a sottrarsi all’obbligo del rilascio del POS lasciando la Guardia Costiera con le spalle al muro.