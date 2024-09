Open Arms: memoria Pm, ‘inerzia ministeriale, nave non era luogo sicuro temporaneo’**

agenzia

Palermo, 16 set. Per i magistrati del processo Open Arms nell’agosto del 2019 si è registrato il “protrarsi dell’inerzia ministeriale” da parte del vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Non solo. Per i m Marzia Sabella, Giorgia Righi e Calogero Ferrara, come scrivono nella memoria depositata in cancelleria dopo la richiesta a sei anni di carcere “la nave della Open Arms non poteva essere considerata un luogo sicuro temporaneo, non sussistendo più le minime condizioni di sicurezza: sia perché il natante era del tutto inadeguato ad ospitare quel numero di persone, sia perché l’equipaggio e i passeggeri, dopo oltre due settimane in mare erano allo stremo, sia perché le mutevoli condizioni meteorologiche avevano dimostrato che quell’imbarcazione riusciva a stento ad affrontare ulteriori difficoltà, sia perché quelle persone vivevano a bordo in condizioni disumane”.