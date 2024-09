Open Arms: minacce e insulti social ai pm all’attenzione del Comitato ordine e sicurezza

agenzia

Palermo, 19 set. Le minacce e insulti via social ai pm che rappresentano l’accusa nel processo Open Arms che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio, sono finite sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è riunito in Prefettura. A portare all’attenzione del Prefetto la situazione è il procuratore generale Lia Sava, “come prevede la prassi”, fanno sapere. I pm sono Marzia Sabella, il procuratore aggiunto e Calogero Ferrara e Giorgia Righi. Dopo la richiesta a sei anni di condanna per Salvini sui social sono state centinaia i messaggi di insulti all’indirizzo dei magistrati.

