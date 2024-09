Open Arms: Nevi (Fi), ‘andare avanti con la riforma della giustizia’

agenzia

Roma, 16 set. “Sul caso Open Arms un ministro ha attuato il suo progetto di governo cercando di tamponare una delle emergenze più importanti che abbiamo avuto nel nostro Paese. Mi sembra che si sia andati ben oltre il dovuto rispetto alla legge che i magistrati devono assicurare. Confido questa accusa nei confronti di un ministro, per fatti che attengono all’attuazione di un programma politico, venga smontata”. Così interviene a Rainews24 il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, sulla richiesta di condanna dai pm di Palermo a Salvini.