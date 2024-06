Open Arms: Palermo, Procura chiede deposizione alto rappresentante Ue Josep Borrell**

agenzia

Palermo, 14 giu. La Procura di Palermo chiede la deposizione nel processo Open Arms dell’ex ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell, oggi Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. La richiesta, già annunciata nella scorsa udienza, è stata formalizzata oggi in apertura dell’udienza del processo che vede imputato il ministro Matteo Salvini, per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, dal Procuratore aggiunto Marzia Sabella.