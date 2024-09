Open Arms: Pd, ‘Crippa stupefacente, Rai sotto controllo governo’

agenzia

Roma, 16 set. “Le dichiarazioni di Crippa sono stupefacenti e distorcono completamente la realtà”. Così i componenti democratici della Commissione bicamerale di Vigilanza Rai.

“La Rai è sotto il controllo del governo, che la sta utilizzando come megafono della propaganda, costringendola a trasmettere monologhi e autoassoluzioni per cercare di attenuare l’imbarazzo che i partiti di maggioranza stanno vivendo nelle piazze a causa di scandali, processi e falsi complotti. Salvini e Meloni sono costantemente occupati a risolvere problemi personali, e lo fanno dai banchi del governo, utilizzando in modo improprio strumenti e risorse che dovrebbero servire alla collettività”.

