agenzia

Roma, 19 dic Se condannato, Salvini “giocherà la carte per fare la vittima in tutto il mondo. Io sono dell’idea che ci si dimette con sentenza passata in giudicato. Lui giocherà la carta del vittimismo”. Lo ha detto Matteo Renzi, a Tagadà su La7, sul processo Open Arms per Matteo Salvini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA