Open Arms: Salvini arrivato al bunker Pagliarelli di Palermo, oggi la sentenza**

Palermo, 20 dic. Il vicepremier Matteo Salvini è appena arrivato all’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per l’ultima udienza del processo Open Arms, in attesa della sentenza prevista per oggi. Salvini, che non ha rilasciato dichiarazioni, è arrivato con l’avvocata Giulia Bongiorno, la sua legale. Gli operatori tv e i fotografi sono stati lasciati fuori dal cancello del bunker.

