Open Arms: Salvini, ‘fatto mio dovere, paura? zero’

agenzia

Roma, 17 ott. “Sono a Palermo, perché domani ci sarà l’ultima udienza del processo che mi vede imputato per sequestro di persona. Paura? Zero. Ritengo di aver fatto il mio lavoro,: ho difeso i confini, salvato vite. Questo mi imputa la sinistra, questo è un processo politico portato avanti da una parte di magistratura di sinistra”. Così Matteo Salvini in un video sui social. “Sono orgoglioso di quello che ho fatto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA