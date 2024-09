agenzia

Roma, 16 set. “Patteggerò? No. Io ritengo di aver mantenuto una promessa, quella di ridurre gli sbarchi. Io non patteggio, sono convinto di aver ragione. Non sono un sequestratore”. Così Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4.

