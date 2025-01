Open Arms: Salvini, ‘riconosciuto che ho fatto quello che italiani mi chiedevano’

agenzia

Roma, 9 gen. “Quando vai in aula alle 9 di mattina e poi il giudice dice ‘ci rivediamo in aula alle 7 di sera’, quelle 8 ore sono lunghe… Non lo auguro a nessuno. Sul piatto c’erano 6 anni di galera. Nessuno mi restituisce tre anni di processi e di insulti ma ora sono felice perchè quando ha detto non colpevole, hanno riconosciuto che ho fatto quello che gli italiani mi chiedevano di fare”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.

