Open Arms, Salvini “Riforma della giustizia ancora piú urgente”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati tre anni impegnativi, ma é il riconoscimento che una politica seria di contrasto all’immigrazione clandestina non solo é legittima ma é doverosa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Roma, in merito alla sentenza di assoluzione sul caso Open Arms. “E’ una sentenza giusta, che mi attendevo, ma é un processo che é costato diversi milioni di euro”, ha aggiunto. “Sicuramente la sentenza di ieri non metterá nessun ministro in difficoltá nel suo lavoro”, ha sottolineato Salvini, che a chi gli chiedeva se dopo la sentenza sia piú forte del premier Giorgia Meloni sul fronte dell’immigrazione, ha risposto “Non é una prova di forza, semmai era una prova nei confronti di associazioni straniere finanziate da personaggi come Soros e compagnia, che finanziano la distruzione della nostra identitá. Giorgia é stata tra i primi a chiamarmi ieri”. “La riforma della giustizia é ancora piú urgente – ha detto ancora il vicepremier -. In tribunale a Palermo ho visto una corretta, giusta, sana separazione di chi giudica rispetto a chi indaga. La separazione delle carriere porterebbe quello che si é visto ieri a essere la normalitá in tutta Italia. Separazione delle carriere e responsabilitá civile per i magistrati”. “Ho un migliaio di messaggi a cui non sono ancora riuscito a rispondere, mi ci dedicheró fra domani e dopo. Non penso che Trump abbia il tempo di mandarmi messaggi. Mi ha fatto molto piacere il sostegno di Elon Musk, la ritengo persona illuminata – ha aggiunto -. Mi hanno fatto piacere tanti messaggi ricevuto anche da politici di sinistra: sindaci, governatori, parlamentari, ex ministri. Un conto é la battaglia politica, un conto é volere il male degli altri, io non riesco ad augurarmi di vedere Renzi, la Schlein o Conte in galera. Neanche se mi sforzo ci riesco, mi spiace che di lá qualcuno ci sia”. “Se qualcuno negli anni scorsi ha pensato ‘non puoi tornare al Viminale perchê sotto processo e potenzialmente un criminale’, questa cosa cade” con la sentenza di ieri. “Detto questo, al Viminale c’é Piantedosi, un amico, un fratello, e non corro per sostituirlo – ha chiarito Salvini -. Sicuramente quest’assoluzione é un riconoscimento che ho fatto il mio dovere e mi ripaga di tante amarezze”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/red 21-Dic-24 16:31

