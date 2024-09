Open Arms: Salvini, ‘se condanna precedente pericoloso, rimarrò comunque in carica’**

agenzia

Roma, 26 set. “Una eventuale condanna non sarebbe un problema per me o preoccupante per me, sarebbe un enorme problema per l’Italia, per lo Stato di diritto, per il contrasto all’immigrazione clandestina, a livello internazionale sarebbe un precedente pericoloso. Sono convinto che la giustizia si pronuncerà in maniera sensata e serena, rimarrò in carica qualunque sia la sentenza che mi auguro di assoluzione”. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera.