Open Arms: Salvini, ‘se mi condannano è precedente pericoloso’**

Roma, 16 set. “Il giudice che è terzo può leggere gli atti e dire che Salvini ha fatto il suo dovere e lo assolvo. Se mi condannano, c’è l’appello ma lo considererei un precedente pericoloso, non per Salvini che ha le spalle larghe, Se viene confermata la condanna a 6 anni, che non viene data neanche a uno stupratore, vado in carcere”. Così Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4. “Siccome non riesco a sconfiggere Salvini che è mio avversario politico alle elezioni, provo a farlo fuori” per via giudiziaria.

