Open Arms: Salvini, ‘sono felice dopo tre anni hanno vinto buon senso e Italia’

Palermo, 20 dic. “Sono felice. Dopo 3 anni ha vinto il buon senso, ha vinto la Lega, ha vinto l’Italia. Ha vinto il concetto che difendere i confini, difendere la patria, contrastare scafisti, trafficanti, ong straniere e proteggere i nostri figli non è un reato ma è un diritto. Ci abbiamo messo un po’, però ci siamo arrivati, quindi vado avanti ancora più determinato di prima”. Così il ministro Matteo Salvini subito dopo l’assoluzione per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “Ringrazio l’avvocato Giulia Bongiorno e tutto il suo incredibile staff, ringrazio i giornalisti che hanno seguito, ringrazio le migliaia di italiani che stavano aspettando questa sentenza che non assolve solo Matteo Salvini ma assolve una idea di Paese”.