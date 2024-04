Open: Giunta Camera, no a sequestro corrispondenza Boschi, Bonifazi e Lotti**

agenzia

Roma, 21 mar La Giunta per la autorizzazioni della Camera ha approvato la proposta del relatore, il presidente Enrico Costa, di negare l’autorizzazione al sequestro della corrispondenza dei deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi e dell’ex deputato Luca Lotti. La richiesta era stata avanzata dalla sezione dei Gip del tribunale di Firenze nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open. La proposta del relatore è passata con il voto di Pd, Avs, FI, FdI, Lega e Noi con l’Italia. Il M5s ha votato no. In seguito al voto della Giunta, la proposta di non concedere l’autorizzazione sarà portata in Aula che dovrà esprimersi con un voto.

