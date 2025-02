OpenAI lancia Deep Research, l’IA per ricerche approfondite

agenzia

Ore di lavoro in pochi minuti analizzando grandi quantità dati

MILANO, 03 FEB – OpenAI ha annunciato il lancio di Deep Research, un nuovo agente di intelligenza artificiale progettato per aiutare gli utenti a condurre ricerche complesse e approfondite su ChatGpt. Disponibile per gli utenti Pro, e solo per mercati selezionati, lo strumento mira a semplificare il processo di ricerca, sintetizzando e analizzando grandi quantità di informazioni in pochi minuti, un lavoro che manualmente richiederebbe ore. “Stiamo ancora lavorando per estendere l’accesso agli utenti nel Regno Unito, in Svizzera e nello Spazio economico europeo” spiega OpenAI. Una delle caratteristiche distintive è la capacità di individuare informazioni di nicchia difficili da reperire. Attivabile dal menu di ChatGpt, Deep Research è stato pensato per settori specifici: finanza, ricerca accademica, ingegneria, pubblica amministrazione ma anche per la comparazione dettagliata di prodotti come automobili, elettrodomestici o dispositivi tecnologici. Deep Research si basa su una versione ottimizzata del modello OpenAI o3, progettato per navigare sul web e analizzare i dati in modo efficiente. Il sistema è in grado di cercare informazioni, interpretarle e generare report, con riferimenti precisi alle fonti consultate. Per avviare una ricerca, è sufficiente selezionare l’opzione Deep Research in ChatGpt e inserire la propria richiesta, con la possibilità di allegare documenti o fogli di calcolo. Secondo una nota dello sviluppatore, la risposta può richiedere da 5 a 30 minuti, a seconda della complessità della domanda. Durante questo periodo, il sistema esplora numerose fonti, analizza i contenuti e li sintetizza in un rapporto. OpenAI prevede di arricchire Deep Research con ulteriori funzionalità, come l’integrazione di immagini e visualizzazioni grafiche dei dati raccolti.

