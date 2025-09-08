Operaio muore schiacciato da un macchinario in Brianza

agenzia

Aveva 48 anni, è stato travolto da un macchinario

MONZA, 08 SET – Un operaio di 48 anni è morto questa mattina all’interno di un’azienda che produce valvole industriali, in via Mauri a Monza. La dinamica dell’infortunio è ancora al vaglio di Ats, intervenuta sul posto con i soccorritori e la Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, il 48enne era già morto.

