Operaio muore travolto da autocarro mentre lavora in A1

agenzia

L'incidente sulla carreggiata nord nei pressi di Orvieto

ORVIETO (TERNI), 25 MAR – Un operaio di 38 anni è morto investito da un mezzo pesante mentre stava lavorando sulla carreggiata nord dell’Autosole nei pressi di Orvieto dove era residente. Era dipendente di una ditta del posto impegnata in interventi di manutenzione in autostrada. L’operaio si trovava sulla carreggiata ed è stato investito dal un mezzo pesante in transito. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia stradale di Orvieto. Sul posto anche personale e dirigenti sia della ditta presso cui lavorava l’operaio e di Autostrade per l’Italia. Il traffico è rallentato ma scorre sulla corsia di sorpasso.

