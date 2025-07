Operazione antidroga nel Reggino, eseguite 54 misure cautelari

agenzia

Arresti effettuati da carabinieri, polizia e guardia di finanza

REGGIO CALABRIA, 14 LUG – Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno effettuato la scorsa notte un’operazione antidroga eseguendo 54 misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria. L’operazione interforze é stata denominata “Arangea bis-Oikos”. Le accuse contestate nell’inchiesta, coordinata dal procuratore della Repubblica Giuseppe Lombardo, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, riciclaggio ed estorsione, con l’aggravante, per alcuni indagati, di avere agito con metodo mafioso. Sono stati oltre 250 gli investigatori impegnati nel blitz che fa seguito ad indagini, sviluppate tra il 2021 e il 2024, che hanno consentito di ricostruire l’organigramma di due diverse associazioni per delinquere, specializzate, una nello spaccio di droga al dettaglio nei territori di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Gioia Tauro e l’altra nell’importazione di cocaina, hashish e marijuana da Ecuador, Spagna, Germania, Olanda e Belgio, sfruttando il porto di Gioia Tauro come hub strategico. Nell’ambito dell’inchiesta sono state sequestrate consistenti somme di denaro in contanti e centinaia di chili di sostanze stupefacenti.

