Operazione nostalgia, Pastore (Planetwin365.news): “Per il secondo anno presenti per un tributo alle vecchie glorie e ai tifosi fedeli”

Salerno, 8 giu. – Atmosfera di festa e condivisione a Salerno per la lunga giornata targata Operazione Nostalgia che ha visto leggende del calcio italiano e internazionale sfidarsi, allo Stadio Arechi per un’amichevole all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento. Da Roberto Baggio a Francesco Totti, da Totò Di Natale a David Trezeguet e tanti altri calciatori che hanno reso indimenticabile il calcio italiano e per la prima volta una rappresentante del calcio femminile, la leggendaria Patrizia Panico. Già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio, i partner del raduno hanno accolto i visitatori con attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi giunti da ogni parte d’Italia e non solo. Affollatissimo lo stand di Planetwin365.news per il secondo anno main sponsor del raduno di Operazione Nostalgia

“E’ un evento speciale perché sono presenti i valori “genuini” dello sport – ha dichiarato Gianfranco Pastore, head of Sponsorship SKS365 – e la differenza la fanno davvero le persone arrivate qui a Salerno da tutta Italia, non solo per vedere i vecchi idoli ma anche per indossare e mostrare con orgoglio una vecchia maglia sportiva che è un indumento ma anche un simbolo d’identità, di storia e di emozioni legate a determinati momenti o giocatori.