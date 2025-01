Opposizione in Venezuela, Machado è stata rilasciata

agenzia

'Durante la detenzione è stata costretta a girare diversi video'

CARACAS, 09 GEN – La leader dell’opposizione in Venezuela, Maria Corina Machado, è stata rilasciata dopo essere stata “detenuta con la forza”. Lo afferma il suo partito. Comando Con Venezuela, afferma su X che “durante il periodo del suo rapimento (Machado) è stata costretta a registrare diversi video e poi è stata rilasciata”. “Uscendo dalla manifestazione di Chacao (un quartiere di) Caracas, María Corina Machado è stata intercettata e fatta cadere dalla moto su cui si trovava. In quel momento, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. L’hanno portata via con la forza. Nelle prossime ore (Machado) si rivolgerà al Venezuela per spiegare i fatti”, si legge su X. Mentre il ministro dell’Interno venezuelano ha smentito le notizie sull’arresto di Machado, definendole “un’invenzione” e “una menzogna”.

