Orban annuncia il suo arrivo in Cina: ‘Missione di pace 3.0’

agenzia

Pechino: discuterà con Xi questioni di reciproco interesse

ROMA, 08 LUG – Il premier ungherese Viktor Orban ha annunciato di essere arrivato stamattina in Cina. “Missione di pace 3.0”, ha scritto sul suo profilo X pubblicando una foto del suo arrivo in aereo a Pechino. Nell’immagine, Orban viene accolto all’aeroporto dalla portavoce del Ministero degli Esteri cinese Hua Chunying. Il dicastero di Pechino ha dichiarato da parte sua che il premier ungherese, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Ue, incontrerà oggi il presidente cinese Xi Jinping per discutere “questioni di reciproco interesse”.

