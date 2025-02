Orban contro l’Europa, ‘su Ucraina parole prive di valore’

agenzia

'Bisogna guadagnarsi un posto al tavolo dei negoziati'

BRUXELLES, 13 FEB – “Questa dichiarazione è una triste testimonianza della cattiva leadership brussellese. Mentre Trump e Putin negoziano sulla pace, i funzionari dell’Ue rilasciano dichiarazioni prive di valore. Non si può chiedere un posto al tavolo dei negoziati. Bisogna guadagnarselo! Con la forza, buona leadership e diplomazia intelligente”. Lo scrive in un tweet il premier ungherese, Viktor Orban, commentando il comunicato finale della riunione a Parigi dei ministri degli Esteri dei Paesi del gruppo “Weimar” plus (allargato). “La posizione di Bruxelles – sostenere l’uccisione finché è necessario – è moralmente e politicamente inaccettabile”.

